День в ООС: Оккупанты семь раз нарушили режим "тишины"

Новости Украины: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала суток нет.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

Также отмечается, что с полуночи враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все нарушения перемирия зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", где противник обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП - вблизи Опытного; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Пески и из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.