В ВРУ зарегистрирован законопроект по увеличению штрафов за выброшенный мусор

Новости Украины: Штрафы за выброшенный мусор могут увеличить в десятки раз.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев убежден, что только существенное увеличение штрафов за самовольно выброшенный мусор будет содействовать уменьшению количества стихийных свалок в городах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, прекратить такую позорную практику можно только увеличив ответственность, в частности, штрафные санкции.

"В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона № 5153 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере соблюдения правил благоустройства территорий населенных пунктов". Он предусматривает более жесткое и справедливое наказание за выброшенный мусор, в частности, увеличение штрафов в десятки раз. Только в таких условиях мы будем иметь чистый и опрятный город", - подчеркнул столичный чиновник.