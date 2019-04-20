В аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

Новости Украины: Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время осуществления мер контроля разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество", - говорится в сообщении.

Им оказался гражданин РФ, который направлялся на рейс в Тель-Авив.

Во время проверки документов мужчины пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киеве, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.