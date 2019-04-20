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Граждане Молдовы пытались незаконно перевезти из РФ более 360 книг

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Граждане Молдовы пытались незаконно перевезти из РФ более 360 книг
21:32 Сегодня Телеграф ГПСУ Фото: ГПСУ

Новости Украины: В пункте контроля "Хутор Михайловский" в двух поездах "Москва-Кишинев" пограничники обнаружили более 360 различных книг, которые перевозились через границу без соответствующего декларирования.

Граждане Молдовы пытались незаконно перевезти поездами из Российской Федерации более 360 книг. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Незаконное печатную продукцию обнаружили пограничники Сумского отряда в поездах, следовавших из РФ в Молдову.

"В пункте контроля "Хутор Михайловский" во время мероприятий контроля пограничники и работники фискальной службы в двух поездах "Москва-Кишинев" обнаружили более 360 различных книг, которые перевозились через границу без соответствующего декларирования", - отметили пограничники.

В обоих случаях владельцами товара оказались пассажиры поездов граждане Молдовы в возрасте 27 и 24 года.

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Сейчас обнаруженные книги изъяты. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

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Молдова, Литература, Граница, ГПСУ.
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