В Ровном мужчина в футболке с провокационной надписью заблокировал движение

Новости Украины: Мужчина в футболке с провокационными надписями и палкой в руках устроил драку с водителем.

Сегодня, 20 апреля, на улице Соборная в Ривне мужчина в футболке с надписями провокационного характера и палкой в руках устроил драку с одним из водителей, сделавшим ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, 31-летний уроженец Донецкой области демонстративно вышел на середину проезжей части дороги в футболке "From Russia with love" и телескопической палкой в руках и препятствовал движению автомобилей.

"Один из водителей, 37-летний житель, вышел и сделал мужчине замечание, после чего между ними возник конфликт, а впоследствии и драка", - рассказали в полиции.

Патрульные применили к провокатору наручники, а также вызвали следственно-оперативную группу. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его решили доставить в медучреждение для осмотра.

"После выяснения всех обстоятельств действиям мужчины будет дана соответствующая правовая оценка и принято процессуальное решение", - отметили в полиции.