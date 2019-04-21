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В Ровном мужчина в футболке с провокационной надписью заблокировал движение

В Ровном мужчина в футболке с провокационной надписью заблокировал движение
00:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины: Мужчина в футболке с провокационными надписями и палкой в руках устроил драку с водителем.

Сегодня, 20 апреля, на улице Соборная в Ривне мужчина в футболке с надписями провокационного характера и палкой в руках устроил драку с одним из водителей, сделавшим ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, 31-летний уроженец Донецкой области демонстративно вышел на середину проезжей части дороги в футболке "From Russia with love" и телескопической палкой в руках и препятствовал движению автомобилей.

"Один из водителей, 37-летний житель, вышел и сделал мужчине замечание, после чего между ними возник конфликт, а впоследствии и драка", - рассказали в полиции.

Патрульные применили к провокатору наручники, а также вызвали следственно-оперативную группу. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его решили доставить в медучреждение для осмотра.

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"После выяснения всех обстоятельств действиям мужчины будет дана соответствующая правовая оценка и принято процессуальное решение", - отметили в полиции.

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Ровно, Провокация, Футболка.
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