В столице поймали степного лисенка

Новости Украины: На территории приема металлолома нашли степного лисенка.

В Киеве на территории фирмы, занимающейся приемом металлолома, был обнаружен лисенок необычного окраса, предположительно, степной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Команды спасения животных в Киеве в Facebook.

Так, работники фирмы на улице Вацлава Гавела самостоятельно поймали лисенка и обратились в Команду спасения животных. Отмечается, что четырехлапого доставили в приют для птиц и мелких животных.

Пока неизвестно, откуда он взялся на территории предприятия. В организации предполагают, что он мог залезть в какую-то трубу в поле, а трубу потом привезли в металлолом.