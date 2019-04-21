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В ДТП попала Жена "радикала" Мосийчука

В ДТП попала Жена "радикала" Мосийчука
06:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Жена нардепа Игоря Мосийчука попала в ДТП.

Жена народного депутата от фракции Радикальная партия Ляшко Игорь Мосийчук попала в дорожно-транспортное происшествие при участии скутера, в результате чего его водитель оказался в больнице. Об этом на своей странице в Facebook написал сам нардеп.

"Вчера по дороге домой моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль, за рулем которого находилась Влада.

Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице", - написал он. Мосийчук утверждает, что его жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы.

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"В крови наркотических и алкогольных веществ не обнаружено. Национальная полиция по факту ДТП возбудила уголовное производство и проводит расследование", - отметил депутат.

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ДТП, Олег Ляшко, Жена, Супруга, Радикал, Игорь Мосийчук.
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