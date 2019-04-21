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В Кривом Роге женщина съела часть бюллетеня на избирательном участке

В Кривом Роге женщина съела часть бюллетеня на избирательном участке
13:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На одном из избирательных участков Кривого Рога женщина пребывая в состоянии алкогольного опьянения частично съела бюллетень.

На одном из избирательных участков в Кривом Роге женщина в состоянии алкогольного опьянения частично съела бюллетень. Об этом сообщает движение "Чесно", ссылаясь на члена местной ОИК Инну Иванченко. Последняя обнародовала фото с фрагментом пострадавшего бюллетеня в Facebook.

"На участке 121507 (Кривой Рог, ТПО 33), Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", – отметила Иванченко в посте.

По информации Криворожского отдела полиции, на женщину составлен админпротокол, сейчас идет разбирательство.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00. Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.

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Кривой Рог, Президентские выборы в Украине, Второй тур, Выборы 2019: Второй тур, Женщина съела бюллетень.
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