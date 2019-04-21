В Одесской психиатрической больнице зафиксировали признаки принудительного голосования

Новости Украины: В Одесской области на избирательном участке, размещенном в психиатрической больнице, пациенты сообщали медсестре о "галочке" напротив фамилии одного из кандидатов.

В пригороде Одессы на избирательном участке, размещенном в психиатрической больнице, зафиксирован факт принудительного голосования. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

Как отмечается, в селе Александровка на специальном избирательном участке №510523, который находится в коммунальном учреждении "Одесская областная психиатрическая больница №2", зафиксированы признаки принудительного голосования.

В частности, наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня".

По меньшей мере, двое избирателей сообщили такие сведения медсестре.

По указанному факту составлен акт о нарушении. Сотрудники полиции, охраняющие помещение избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Всего на территории Одесской области расположено 11 избирательных округов, из которых 4 – в Одессе. В их состав входит 1441 избирательный участок, 503 из которых – в пограничной зоне. Проголосовать в Одесской области смогут 1,768 млн избирателей на 1465 избирательных участках.