В МВД нашли "корень" сообщений о минировании объектов в Украине

Новости Украины: Сообщения о якобы минировании стали активными, они поступают из РФ и оккупированных территорий.

В Министерстве внутренних дел Украины отмечают активность анонимных звонков с информацией о якобы минировании объектов инфраструктуры в Украине, поступающих из РФ и оккупированных территорий.

"Есть один акцент, свойственный сегодняшнему дню. Наблюдается активность со стороны Российской Федерации и ее сателлитов на оккупированных территориях относительно "минирования" объектов на территории, подконтрольной Украине: объектов социальной инфраструктуры и объектов, на которых есть массовое скопление граждан. Это аэропорты, торговые центры", - рассказал в воскресенье на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он подчеркнул, что у МВД есть четкое понимание того, что "корень этих сообщений - на оккупированных территориях – оттуда осуществляются подобные сообщения".

При этом советник министра подчеркнул, что МВД было готово к подобного рода активности со стороны РФ. "Мы понимаем, что враг будет использовать любую возможность. Наши взрывотехники сейчас работают, отрабатывая каждую такую ситуацию", - подчеркнул И.Варченко.

В МВД ранее предупреждали, что в день выборов возможны сообщения о минировании, но они не будут масштабными, а точечными.