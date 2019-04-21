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Госпогранслужба: Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая

Госпогранслужба: Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Нарушений законодательства и правил пересечения линии соприкосновения на границе Украины не произошло, обстановка стабильная и контролируемая.

Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая, отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая. Особое внимание уделяется незаконным перемещением и попыток контрабанды. Кроме того, усиленно патрулируют акватории Черного и Азовского морей. В общем, отмечаем уменьшение пассажиро-транспортного потока", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

По данным ведомства, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме, линию соприкосновения пересекло более 17 тыс. человек. Нарушений законодательства и правил пересечения линии соприкосновения не произошло. В то же время, по данным Госпогранслужбы, зафиксировано 8 случаев отказа в пересечении линии разграничения из-за проблем с документами.

Согласно сообщению службы, контрольные пункты на админграницах с Крымом также работают в штатном режиме, конфликтных ситуаций и провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админграницы в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления, будут ли проезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Граница, ГПСУ, Нарушения, Пассажиро-транспортный поток.
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