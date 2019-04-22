Штаб ООС: Военнослужащий ВСУ ранен на Донбассе

Новости Украины: Украинский военный ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины"

На Донбассе за минувшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник в 7:00 утра.

"В результате обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения объединенных сил дали адекватный ответ", - проинформировали в ООС.

Также боевики из стрелкового оружия совершили обстрел позиций украинских военных вблизи участка разведения сторон недалеко от пгт.Станице Луганской. Огонь в ответ не открывался.

По данным украинской разведки, 21 апреля один боевик был уничтожен, еще трое – ранены.

"С начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения". – сказано в сводке.