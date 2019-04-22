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На майские праздники трассу "Суммы-Полтава" частично перекроют
18:01 Сегодня Телеграф Фото: new.ukravtodor.gov.ua

Новости Украины: В Сумской области в селе Климентово с 3 по 6 мая проведут строительно-монтажные работы мостового перехода.

О проведении строительных работ сообщили в областной Службе автомобильных дорог. Также подчеркнули, что в данный период будут действовать согласованные схемы объезда.

Мост через реку Ворскла, расположенный в селе Клементово, Сумской области, перекроют для дальнейшей реконструкции. Поэтому в ведомстве предупредили водителей, которые планировали воспользоваться участком дороги "Суммы-Полтава", пролегающей через мостовой переход, чтобы они воспользовались схемами объезда. Так, добраться до пункта назначения можно будет через Великую Писаревку и Краснополье автодорогами Т-1705 "Лохвица-Гадяч-Охтырка-КПП", "Большая Писаревка" и Р-45 "Сумы-Краснополье-Богодухов.

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На сегодняшний момент продолжаются подготовительные работы для последующего монтажа вспомогательной балки, меняется периметр строительной площадки для работы над будущими откосами. На первой стадии реконструкции планируется создать новую часть моста для реверсивного движения автомобилей. Ее ширина будет составлять шесть метров. Второй этап реконструкции охватит старую часть моста. Будет произведена замена пролетных строений и объединение старой и новой части мостового перехода в целостную конструкцию.

Напомним, самому мосту более 50 лет со дня постройки. Его длина составляет 171,65 метров.

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