В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Новости Украины: Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 23 апреля.

Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в западных областях Украины во вторник, 23 апреля.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"По данным Гидрометцентра, 23 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Как сообщалось, в ближайшие сутки, 23 апреля, территория Украины останется под воздействием северного антициклона, но прохладный воздух медленно начнет отступать на восток. Ночная температура почти не изменится, а дневная будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства районов западных областей, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 15-20° тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 5-10° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 18-20°.