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На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен

На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен
22:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб, еще один был ранен.

На Донбассе в понедельник по состоянию на 18:00 боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных, вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции объединенных сил, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Марьинка. Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных вблизи населенного пункта Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Авдеевка.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 8 раз обстрелял позиции подразделений ООС из минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Новоалександровка; трижды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у пригорода Попасной; дважды – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи населенного пункта Катериновка; дважды – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Золотое-4, из населенного пункта Золотое-5.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

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