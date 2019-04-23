Полиция Харьковской области за день получила 15 звонков о "минировании"

Новости Украины: Полиция проверила сообщения о минировании 15 объектов в Харьковской области, ни одно не подтвердилось.

Полиция закончила проверку сообщения о минировании 15 объектов в Харькове и Чугуеве, которые поступили в течение понедельника.

"В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник.

Как сообщалось, в течение дня в полицию поступило 14 сообщений о минировании объектов в Харькове (Южного железнодорожного вокзала, 6 заводов, 4 школ, 2 торговых центров и ресторана) и одного завода в Чугуеве.