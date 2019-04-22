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"Заминированная" Украина: в полиции получили 47 сообщений о минировании

"Заминированная" Украина: в полиции получили 47 сообщений о минировании
12:44 Сегодня Телеграф Фото: hronika.info

Новости Украины: В день выборов полиция приняла около полусотни вызовов о минировании объектов. Звонки поступали в различных населенных пунктах страны.

Вчера на протяжении всего дня оперативникам довелось проверять истинность поступающих сообщений о том, что те или иные объекты заминированы. 47 таких вызовов по всей территории страны и ни одного подтвержденного факта минирования.

Нарушители, скорее всего, пытались нарушить работу сотрудников полиции в день волеизъявления народа. Примечательно, что объектами "террактов" становились аэропорты, торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе и даже религиозные сооружения.

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Первое место по количеству ложных вызовов занял Киев - 19 звонков, за которым следует Харьков и Львов - 15 и 6 сообщений соответственно. География вчерашних минирований охватила и города Донецкой, Херсонской, Днепропетровской областей. Как сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, городе Одесса якобы подложили бомбу в одну из гостиниц, а также "заминировали" местный телеканал и легендарный Одесский Национальный Академический театр оперы и балета.

По факту совершенных преступлений открыто 20 уголовных дел. Согласно законодательству, за ложное сообщение о подготовке взрыва нарушитель должен будет заплатить от 50 до 100 нп. мин. или присуждается срок до шести месяцев ареста или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Украина, Полиция, Взрыв, Ложь, Уголовное дело, Минирование, Мина, Сообщение., Заместитель, Объект.
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