"Заминированная" Украина: в полиции получили 47 сообщений о минировании

Новости Украины: В день выборов полиция приняла около полусотни вызовов о минировании объектов. Звонки поступали в различных населенных пунктах страны.

Вчера на протяжении всего дня оперативникам довелось проверять истинность поступающих сообщений о том, что те или иные объекты заминированы. 47 таких вызовов по всей территории страны и ни одного подтвержденного факта минирования.

Нарушители, скорее всего, пытались нарушить работу сотрудников полиции в день волеизъявления народа. Примечательно, что объектами "террактов" становились аэропорты, торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе и даже религиозные сооружения.

Первое место по количеству ложных вызовов занял Киев - 19 звонков, за которым следует Харьков и Львов - 15 и 6 сообщений соответственно. География вчерашних минирований охватила и города Донецкой, Херсонской, Днепропетровской областей. Как сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, городе Одесса якобы подложили бомбу в одну из гостиниц, а также "заминировали" местный телеканал и легендарный Одесский Национальный Академический театр оперы и балета.

По факту совершенных преступлений открыто 20 уголовных дел. Согласно законодательству, за ложное сообщение о подготовке взрыва нарушитель должен будет заплатить от 50 до 100 нп. мин. или присуждается срок до шести месяцев ареста или ограничением свободы на срок до трех лет.