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Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения

Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое украинских защитников получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое украинских защитников получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Опытное", - отметили в штабе ООС.

На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Новоолександровка, Екатериновка, Золотое-4, Попасная.

"С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, семеро - получили ранения. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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