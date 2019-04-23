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Россия намеренно искажает GPS-навигацию в Крыму и в Черном море

Россия намеренно искажает GPS-навигацию в Крыму и в Черном море
09:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Голос Америки

Новости Украины: Россия активно использует технологии дезориентации GPS-навигации в Крыму и Черном море.

Россия активно использует технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму и в Черном море.

Об этом говорится в новом отчете американской неправительственной организации C4ADS, пишет Голос Америки.

По данным экспертов, технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 000 раз российским оборудованием электронной войны, в целом, начиная с февраля 2016 года.

Толчком для исследования послужила хорошо задокументированная информация о дезориентации GPS, поступившей от капитана торгового судна в Черном море, рассказал Дейна Говард, президент Фонда защиты навигации.

"Я служил в регуляторе морской навигации США и годами слышал различные сообщения о странных вещах, которые происходили в российских водах с GPS. Однако, у нас не было надежных данных до 2017 года, когда капитан торгового судна в Черном море прислал нам доказательства - фото экрана своего компьютера и радара, где его GPS указывал, что он - не в море, а в сорока километрах в местном аэропорту", - указывает Говард.

"Когда мы начали расследовать, мы обнаружили, что это случилось с около 20 другими кораблями и многими другими в Черном море. Поэтому, именно 2017 год, стал первым, когда мы смогли четко сказать, что что-то происходит", - говорит он.

"В общем, мы увидели, что введение в заблуждение россиянами навигаторов намного масштабнее и началось более давно и связано с большим количеством инцидентов, чем было известно общественности раньше", - подчеркнул исследователь C4ADS Томас Ивинг, комментируя результаты исследования.

В общем, исследование выявило более 9000 инцидентов, когда корабли, которые проходили в или вблизи вод России, видели свое месторасположение в аэропорту близ региона, где они находились. Случаи дезориентации GPS случались в Черном море, а также в Тихом Океане у Владивостока и Мурманска на севере России у Санкт-Петербурга, а также в Москве.

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Внимание исследователей привлекли нарушения систем навигации в разных местах.

Чтобы доказать вмешательство России в работу навигационных систем, исследователи в партнерстве с Техасским университетом, провели научный эксперимент на Международной космической станции.

"Дезориентация может представлять опасность и были эксперименты, которые показывали, что можно очень немного изменить курс корабля, или машины и, направить их туда, куда есть желание, например, в территориальные воды другой страны, чтобы создать международный инцидент, или, возможно, захватить груз или людей, находящихся на борту", - говорит аналитик.

Искажая сигналы GPS Россия однозначно нарушает международные нормы, убежден Говард, в частности, правила Международного союза связи, где говорится, что страны-участники не будут отправлять неверные сигналы намеренно.

"Очевидно, здесь речь идет об умышленной отправке неверного сигнала", - говорит Говард.

Исследование C4ADS показало, что дезориентация GNSS за период, который охватило исследование, происходили практически исключительно в регионах, где были секретные объекты, или определенные засекречены частные резиденции, которые могли быть связаны с очень важными лицами в правительстве России, или где присутствовали очень важные лица российского правительства.

Другие страны, также дезориентируют системы навигации вокруг стратегических объектов, но в поведении России есть два важных отличия: она не предупреждает о деятельности по дезориентации GPS, дезориентация затрагивает гораздо более широкий круг лиц за пределами стратегического объекта

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Россия, Крым, Черное море, GPS - навигация.
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