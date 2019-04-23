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В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
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В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков

В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков
09:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: В Гааге состоятся переговоры между Украиной и Россией в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и моряков.

В Гааге 23 апреля состоятся консультации между Украиной и Россией в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и пленных моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

"В Гааге пройдет обмен мнениями с РФ о том, как они нарушают иммунитет украинских военных кораблей и моряков, незаконно удерживают и проводят следственные действия, а также как мы видим возможное устранение этих нарушений морского права", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что требование Украины к РФ остается неизменным - устранить нарушение международного права и освободить наших моряков и корабли.

"Мы убеждены в незаконности действий РФ по отношению к нашим морякам и не собираемся, как некоторые политические деятели, которые несомненно исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политической "милостыни" из Кремля. Поэтому продолжаем доказывать в судебном порядке нашу позицию о нарушении Россией иммунитета наших военных кораблей и моряков, гарантированного Конвенцией ООН по международному морскому праву", - отметила Зеркаль.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

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Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.

Формально речь идет о двух процессах. В большем иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ финансовой компенсации за арест военных кораблей.

А еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах. Такая возможность предусмотрена упомянутой конвенцией ООН.

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Россия, Суд, Гаага, Моряки, агрессия РФ, Международный трибунал ООН.
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