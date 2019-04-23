Хотел прокатится "зайцем", а в итоге получил ожоги 96% тела

Новости Украины: Медики борются за жизнь 18-летнего парня от удара током на крыше вагона электрички.

В Житомире на железнодорожном вокзале 18-летний парень получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона. В Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, предварительно установлено, что трагедия произошла сегодня ночью.

"Сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела, прибывшие на место, выяснили, что около часа ночи 23 апреля на третьем пути местного железнодорожного вокзала находилась электричка сообщением "Фастов-Житомир", - сказано в сообщении. Также отмечается, что парень вылез на крышу железнодорожного вагона, где и получил удар электрическим током и упал с крыши вагона. "Пострадавший госпитализирован в очень тяжелом состоянии с предварительным диагнозом "поражение электрическим током 96% тела" и другими травмами", - сообщили в главке. Сейчас медики борются за жизнь молодого человека.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.