Парню, напавшему на сотрудницу полиции, объявили о подозрении (Видео)

Новости Украины: В Киеве молодой парень напал на сотрудницу Нацполиции, после чего вытолкал ее из служебного авто и уехал на нем в неизвестном направлении.

Резонансное дело о нападении на девушку-полицейского и угон служебного авто шокировало не только жителей столицы, но и всю страну. Сегодня стало известно о том, что нарушителю вручили подозрение о совершении двух преступлений.

В пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что задержанному инкриминируют преступления по статьям 348 и ч. 2 ст. 289 УК Украины, а именно посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и завладение транспортным средством незаконным путем. Задержанным оказался 20-летний уроженец Ривненской области.

Напомним, что 21 апреля вечером в Киеве молодой человек на глазах у очевидцев подошел к патрульным и пытался с ними заговорить. Позже он подошел и сел за руль полицейской машины. Это увидела сотрудница Нацполиции и попыталась остановить злоумышленника. В ответ парень ударил полицейскую, вытолкал из служебного авто и во время побега наехал на нее. В попытке скрыться молодой человек совершил еще несколько ДТП.

С помощью объявленного плана-перехвата угонщика остановили. Как оказалось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и не мог внятно объяснить, почему совершил преступление и рассказать детали инцидента. Потерпевшая сотрудница полиции была направлена в реанимационное отделение больницы. По состоянию на 22 апреля врачи диагностируют ее состояние, как тяжелое. Если вину нарушителя докажут, ему грозит лишение свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.