Жители оккупированного Луганска травятся сточными водами

Новости Украины: Луганск испытывает проблемы с системой центрального водоснабжения, в которую проникли сточные воды канализации.

Из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации и отравления многих жителей. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент.

"Из-за отсутствия средств на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Использование загрязненной воды привело к росту количества случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в том числе личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад противника", - отметил полковник Мотузяник.

По приведенным им данным разведки, с начала апреля с диагнозом "отравление" были госпитализированы "более двадцати российских военнослужащих, лечение других, обращавшихся с признаками отравления, проводилось амбулаторно".

При этом, по словам Александра Мотузяника, главари в ОРЛО скрывают информацию о большинстве случаев отравлений и запрещают ее обнародование в СМИ.

Напомним, на территории Донецкой области 17 апреля жители остались без питьевой воды из-за выхода из строя насосной станции.