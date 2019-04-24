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Нацсовет аннулировал лицензии на вещание двух радиостанций

Нацсовет аннулировал лицензии на вещание двух радиостанций
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Нацсовет аннулировал лицензии на вещание "Lounge FM" и "Радио Next" из группы "УМХ".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с решением Пятого апелляционного административного суда аннулировал лицензии на вещание ООО "ТРК "Пилот-Украина" (FM-радиостанции "Lounge FM" и "Радио Next"), говорится в сообщении регулятора во вторник.

Согласно ему, 18 апреля суд отказал ТРК в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений, таким образом удовлетворив исковые требования Нацсовета об аннулировании лицензий на вещание этой компании.

Регулятор напоминает, что 5 октября 2017 года рассматривал заявления о переоформлении лицензий вещателя ТРК "Пилот-Украина", которое входило в группу "УМХ", и результаты внеплановых проверок и принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензий на вещание радиостанций "Lounge FM" и "Радио Next", полученных в сентябре 2015 года.

"Причиной такого решения Национального совета стало несоблюдение вещателем требований законодательства в отношении прозрачности структуры собственности и несвоевременная подача заявлений о переоформлении лицензий в связи с ее изменением", – указывает Нацсовет.

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Исковые требования регулятора были удовлетворены 13 декабря 2018 года решением Одесского окружного административного суда. ТРК "Пилот-Украина" подала апелляционную жалобу.

В медиахолдинг УМХ, согласно информации на его сайте, входят восемь радиостанций – "Авторадио", "Ретро FM", "Наше радио", "Радио Пятница", NRJ, "Джем FM", "Голос Столицы" и "Lounge FM".

Как сообщал ресурс "Медианяня" в июне пришлого года, радиостанция "Радио Next", работающая в Херсоне, Одессе, Николаеве и Львове, ретранслировала другую радиостанцию холдинга – NRJ.

Выручка ТРК "Пилот-Украина" в 2017 году составила 0,86 млн грн., чистая прибыль – 0,015 млн грн.. Данные за 2018 год отсутствуют.

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Суд, UMH, Нацсовет по вопросам телерадиовещания, ТРК Пилот-Украин, Lounge FM, Радио Next.
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