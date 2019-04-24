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ГПСУ: РФ продолжает создавать искусственные очереди для судов в Керченском проливе

ГПСУ: РФ продолжает создавать искусственные очереди для судов в Керченском проливе
01:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: РФ продолжает препятствовать проходу судов через Керченский пролив.

Россия целенаправленно организует провокации в Азовском море, препятствуя прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Об этом UA|TV сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями, - подчеркнул он. - Практически нет таких, которые не проходили бы досмотр - принципиально, особенно тщательно и долго. Их пропускают последними. В такой способ РФ создает искусственную очередь".

Кроме того, по словам руководителя Госпогранслужбы, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к берегам Азовского моря в Украине.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - добавил Цигикал.

Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами ГПСУ уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

Как сообщалось, в феврале из-за искусственной задержки Россией судов, которые проходят через Керченский пролив, время прохождения этого отрезка маршрута затягивалось в 3-4 раза. Так на входе в Азовское море на корабли тратили - в среднем 30,8 часов, на выходе из Азовского моря - в среднем 30,6 часов.

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20 декабря 2018 года Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова соблюдать договоренности с Украиной по Азовскому морю, не совершать никаких односторонних действий и не препятствовать проходу судов. Но одновременно он подтвердил, что Россия не препятствует проходу через Керченский пролив.

В декабре 2018 года из-за блокирования Россией Керченского пролива три судна потерпели крушение.

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Россия, Керченский пролив, ГПСУ, Петр Цигикал.
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