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Сутки в зоне ООС: один украинский боец погиб, еще один ранен

Сутки в зоне ООС: один украинский боец погиб, еще один ранен
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово; из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе Верхнеторецкого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Марьинки; дважды - из станковых противотанковых гранатометов - около Богдановки и Чермалыка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Песок.

Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб и трое получили ранения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи Южное.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 23 апреля четыре боевика было уничтожено, еще четыре - получили ранения.

С начала текущих суток боевики совершили один обстрел позиций ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", – резюмировали в пресс-центре штаба.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
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