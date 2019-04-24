Сутки в зоне ООС: один украинский боец погиб, еще один ранен

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово; из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе Верхнеторецкого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Марьинки; дважды - из станковых противотанковых гранатометов - около Богдановки и Чермалыка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Песок.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи Южное.
"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в штабе.
По данным украинской разведки, 23 апреля четыре боевика было уничтожено, еще четыре - получили ранения.
С начала текущих суток боевики совершили один обстрел позиций ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", – резюмировали в пресс-центре штаба.