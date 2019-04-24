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В Следкоме РФ назвали мотивы керченского стрелка

В Следкоме РФ назвали мотивы керченского стрелка
10:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Владислав Росляков подвергался травле, потому что не мог позволить себе дорогую одежду, говорят в Следкоме РФ.

Студента Владислава Рослякова, который в керченском политехническом колледже убил 21 человека осенью 2018 года, унижали сверстники.

Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает "Новая газета".

"Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была", - заявил Бастрыкин во время выступления на международной конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

"Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — добавил глава СК РФ.

Он привел пример Рослякова, когда говорил о реакции молодежи на несправедливость и отметил, что нужно "поощрять нравственное и положительное поведение" представителей молодого поколения.

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Напомним, 17 октября 2018 года в керченском колледже произошел взрыв и стрельба, в результате чего 21 человек погиб, около 50 получили ранения.

По данным российского следствия, стрельбу и взрыв устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. После стрельбы по людям Росляков покончил с собой. Позже в его вещах нашли взрывчатку.

Ранее сообщалось, что российские силовики рассматривают версию о том, что Росляков мог быть не один. Также российские правоохранители заявляли, что Росляков готовил нападение 2 года.

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Крым, Керчь, СК РФ, Массовое убийство в Керчи, Керченский стрелок, Образовательные учреждения, Асоциальное поведение.
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