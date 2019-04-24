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В Киеве на ВДНХ нашли повешенным человека

В Киеве на ВДНХ нашли повешенным человека
12:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве на территории ВДНХ бегуны обнаружили повешенного на дереве молодого парня, сейчас там работает следственно-оперативная группа.

В Киеве на территории ВДНХ нашли труп молодого парня. Тело, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне, обнаружили бегуны. Около 09:00 на место происшествия прибыли сотрудники службы охраны, которые и вызвали полицию, сообщает "Информатор".

Затем на место прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи.

Копы и медики обнаружили парня, который висел в петле на высоте около метра от земли. Сейчас на территории ВДНХ работает следственно-оперативная группа.

Помимо причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят версию, действительно ли это самоубийство.

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Как сообщалось, в селе Нижний Березов Косовского района на Прикарпатье нашли повешенными пожилую супружескую пару.

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Все по теме:

Киев, Самоубийство, ВДНХ, Патрульная полиция.
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