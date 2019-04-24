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В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц

В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В столице начали испытания теплосетей для снижения аварийности при запуске следующего отопительного сезона.

КП "Киевтеплоэнерго" 22 апреля начало ежегодные гидравлические испытания, во время которых временно прекращается подача горячего водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевтеплоэнерго".

Гидравлические испытания тепловых сетей в Киеве будут проводиться с апреля по август включительно. Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы испытать тепловые сети на прочность и снизить аварийность во время отопительного сезона.

Испытания будут проводиться поэтапно по каждой зоне всех котельных - в соответствии с утвержденным графиком.

Предполагается, что на отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться.

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При этом в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы.

По состоянию на 22 апреля гидравлические испытания начаты в трех районах Киева: Шевченковском, Деснянском и Голосеевском. В связи с этим, услуги по горячему водоснабжению временно прекращено в 54 зданиях, из них: 48 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы и 1 ведомство.

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Киев, Горячая вода, Отопительный сезон, Киевтеплоэнерго.
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