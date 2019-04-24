В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц

КП "Киевтеплоэнерго" 22 апреля начало ежегодные гидравлические испытания, во время которых временно прекращается подача горячего водоснабжения.
Об этом говорится в сообщении КП "Киевтеплоэнерго".
Гидравлические испытания тепловых сетей в Киеве будут проводиться с апреля по август включительно. Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы испытать тепловые сети на прочность и снизить аварийность во время отопительного сезона.
Испытания будут проводиться поэтапно по каждой зоне всех котельных - в соответствии с утвержденным графиком.
Предполагается, что на отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться.
При этом в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы.
По состоянию на 22 апреля гидравлические испытания начаты в трех районах Киева: Шевченковском, Деснянском и Голосеевском. В связи с этим, услуги по горячему водоснабжению временно прекращено в 54 зданиях, из них: 48 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы и 1 ведомство.