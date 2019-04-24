В Запорожье злоумышленники ограбили супружескую пару

Новости Украины: Запорожской области неизвестные в камуфляжной форме и масках ворвались в дом местных жителей и силой завладели деньгами и другими ценностями.

В Запорожской области неизвестные злоумышленники в масках и камуфляжной форме ворвались в дом местных жителей и, угрожая оружием, ограбили семейную пару. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Разбойное нападение неизвестные совершили сегодня, 24 апреля, около 2-х часов ночи.

Полицейские установили, что в Приморском районе неизвестные в камуфляжной форме и масках, через незапертую дверь, ворвались в дом мужчины (1965 г. р.). Злоумышленники связали хозяина и его жену (1966 г. р.) и силой завладели деньгами, золотыми изделиями, мобильными телефонами.

Также из автомобиля "Тойота" пострадавших они забрали оружие, после чего скрылись. Пострадавший мужчина госпитализирован. Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.