В Одессе будут судить участников ОПГ, похищавших людей (Фото)

Новости Украины: Злоумышленников похищавших людей в Одессе будут судить.

В Одессе будут судить участников организованной преступной группировки, похищавших людей с целью получения выкупа.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы из 5 человек.

"На их счету - похищение человека, вымогательство, разбойные нападения и присвоение полномочий правоохранителей", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 2018 году почти полгода злоумышленники терроризировали местного жителя. В частности, в форменной одежде полицейских они похитили одессита из его дома и в наручниках отвезли в багажнике автомобиля за город. Около месяца удерживали его в подвале в одном из сел в Беляевском районе, где запугивали и угрожали убить. Свободу потерпевшего оценили в 10 тыс. долларов.

Одновременно группировка занималась разбойными нападениями. В частности, в селе Доброалександровка Овидиопольского района в сентябре прошлого года под видом полицейских они запугали семью и с угрозой применения оружия отобрали более 240 тыс. грн.

В октябре они проникли в дом в селе Красное Тарутинского района. "В масках и форме с оружием напали на хозяев дома: пожилую женщину, ее дочь и несовершеннолетнего сына, забрав из дома имущество более чем на 100 тыс. грн", - рассказали в пресс-службе. Следственно-оперативные мероприятия проведены при участии сотрудников Управления стратегических расследований и следователей Главного управления Национальной полиции в Одесской области.