На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов

Новости Украины: Полицейские разоблачили во взяточничестве начальника отдела РГА и сельского голову.

Во Львовской области сегодня разоблачены начальник отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций и сельский голова, которые вымогали от предпринимателя 5 тыс. долларов неправомерной выгоды за его победу в земельном аукционе.

Как сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, в результате победы предприниматель должен был получить в аренду земельный участок площадью пять гектаров.

Следственным управлением ГУНП во Львовской области было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Начальника отдела РГА задержан во время получения им первой части взятки в размере 2 тыс. долларов. Задержали чиновника недалеко от районной государственной администрации в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В служебных кабинетах руководителя отдела райгосадминистрации и сельского головы проводятся санкционированные обыски. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.