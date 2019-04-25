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На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов

На Львовщине сельский голова вымогал 5 тыс долларов
00:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Полицейские разоблачили во взяточничестве начальника отдела РГА и сельского голову.

Во Львовской области сегодня разоблачены начальник отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций и сельский голова, которые вымогали от предпринимателя 5 тыс. долларов неправомерной выгоды за его победу в земельном аукционе.

Как сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, в результате победы предприниматель должен был получить в аренду земельный участок площадью пять гектаров.

Следственным управлением ГУНП во Львовской области было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

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Начальника отдела РГА задержан во время получения им первой части взятки в размере 2 тыс. долларов. Задержали чиновника недалеко от районной государственной администрации в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В служебных кабинетах руководителя отдела райгосадминистрации и сельского головы проводятся санкционированные обыски. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

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Львов, Полиция, Взятка, Задержан, Сельский голова.
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