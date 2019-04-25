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Соорганизатор, который был задержан за покушение на убийство, вышел на свободу

Соорганизатор, который был задержан за покушение на убийство, вышел на свободу
00:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Задержанный в Киевской области преступник, планировавший убийство, вышел на свободу.

Задержанный в Киевской области преступник, который планировал по заказу расстрелять жителя Львова из пулемета, вышел на свободу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Наша организованная преступность получила промежуточную победу: прокуратура Киевской области нас сегодня не поддержала, поэтому соорганизатор, который был задержан 15 апреля в Киевской области за покушение на убийство, вышел на свободу", - написал Аброськин. Он отметил, что задержанный планировал убийство с использованием пулемета на улице, поэтому, кроме жертвы покушения, могли пострадать другие люди.

"Нас не услышали, надеюсь, что эта "особь", которая вышла с помощью своих коррумпированных связей, не использует еще один пулемет. Но, все равно, мы руки не опустим", - добавил Аброськин.

15 апреля вблизи с. Иванковичи Васильковского района Киевской области во время спецоперации правоохранители задержали в коттеджном городке, недалеко от усадьбы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа.

Народный депутат от ”Народного фронта” Антон Геращенко написал в Facebook, что группа лиц, готовивших убийство по мотивам мести, переоборудовала джип ”Тойота Прадо” под своеобразную ”тачанку”, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убийственная дальность которого составляет более 3 км.

16 апреля в Генпрокуратуре заявили, что задержанные готовили преступление по заказу пока неустановленных лиц против известного в преступном мире криминального авторитета, а не кандидата в президенты.

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Сегодня, 24 апреля, Аброськин сообщил, что несмотря на представленные вещественные доказательства, Святошинский районный суд Киева избрал задержанному соорганизатору преступления меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 192 тыс грн. После внесения залога подозреваемый вышел из изолятора временного содержания и был задержан повторно по подозрению в причастности к другим, не менее тяжким преступлениям. В полиции надеялись, что особо опасного преступника изолируют от общества.

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Киев, Полиция, Убийство, Покушение, Пулемет, Вячеслав Аброскин.
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