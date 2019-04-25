Ситуация на Донбассе: боевики ударили из тяжелой артиллерии, есть раненый

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования (НВФ) шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм - у н.п. Николаевки, дважды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около н.п. Авдеевки и Верхнеторецкого, дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Новогнатовки и Водяного, из стрелкового оружия - в районе Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции украинских защитников – четырежды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у н.п. Новозвановка, из минометов калибра 120 мм - у н.п. Троицкое, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе н.п. Попасной и Шумы, из автоматических станковых гранатометов, - вблизи н.п. Луганское.
По данным украинской разведки 24 апреля два боевика уничтожены, еще трое ранены.
"С начала текущих суток противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Гнутово, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Лебединское", - сказано в сообщении.
В штабе также отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а потери боевиков уточняются.