Ущерб экологии в портах Украины оценивается в 5 млн грн

Новости Украины: В Министерстве экологии и природных ресурсов подсчитали ущерб от деятельности иностранных судов в украинских портах.

Государственная экологическая инспекция с начала года проводила проверку судов в портах Украины, в результате чего были выявлены нарушения, которые оцениваются в 5 млн грн, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

За первый квартал 2019 года было осуществлено 106 проверок с 1058 преимущественно иностранных судов, заходивших в 2019 году в украинские порты. Ущерб от нарушений природоохранного законодательства оценивается в 5 млн грн.

В министерстве назвали типичные нарушения:

сброс особо загрязненной балластной воды;

сброс воды с остатками нефти, железа, груза и химвеществами, превышающими норму в десятки раз;

остатки нефти, соляры и других веществ после ухода судна из порта.

В Минэкологии отмечают, что экологические инспекторы продолжают сталкиваться с препятствованием выполнения их профессиональных обязательств. За 2018 год было выявлено 20 случаев недопуска инспекторов в порты. В пресс-службе отмечают, что по фактам случившегося имеются соответствующие протоколы и судебные иски. За 2019 год было зафиксировано 14 таких случаев блокирования деятельности инспекторов.

Напомним, 17 апреля Кабинет министров на заседании в среду решил переименовать морской торговый порт "Южный" в "Пивденный".

Как сообщалось, ранее Кабинет министров переименовал морской порт "Ильичевск" в морской порт "Черноморск" и специализированный морской порт (СМП) "Октябрьск" в СМП "Ольвия". Соответствующие изменения закреплены постановлением №46 от 25 января 2017 года.