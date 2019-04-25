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В Украине правоохранители изъяли 2 тонны поддельного алкоголя

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В Украине правоохранители изъяли 2 тонны поддельного алкоголя
15:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Полиция установила, что "дельцы" организовали реализацию напитков небольшими партиями через торговые сети и заведения общественного питания на территории Житомирской области.

После ряда санкционированных обысков в Житомирской и Винницкой областях полицейские изъяли тонну спирта, 600 л коньяка и еще почти 400 л водки и вина, вероятно, поддельных. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.

Установлено, что "дельцы" организовали реализацию напитков небольшими партиями через торговые сети и заведения общественного питания на территории Житомирской области. Сейчас полицейские в ходе следственно-розыскных мероприятий продолжают разоблачение всей сети сбыта подакцизных товаров.

"Всего в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 1000 л спирта, 600 литров коньяка, 370 - водки и вина, красители, оборудование для незаконного производства фальсификата алкоголя, аппарат для дистилляции воды, подготовленную для розлива тару общим объемом 2000 литров и другое оборудование, в том числе для упаковки подделки", - добавили правоохранители.

Полиция переходят на усиленный режим работы

В ближайшее время членам преступной группы будет объявлено о подозрении в совершении указанного уголовного деяния по части 2 статьи 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК Украина. Следовательно, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Винницкая область, Житомирская область, Правоохранители, Обыски.
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