Пьяный одессит стрелял по окнам школы

Новости Украины: Полицейские задержали злоумышленника, который во время учебного процесса стрелял по окнам одесской школы.

Пьяный мужчина в Одессе во время учебного процесса устроил стрельбу по окнам школы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 24-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону школы на улице Академика Филатова в Одессе. Сотрудники учебного заведения, проводившие занятия с детьми, немедленно сообщили о случившемся сотрудникам полиции, после чего правоохранители, прибыв на место происшествия, арестовали злоумышленника.

Согласно сообщению правоохранителей, никто из персонала и учеников не пострадал. У мужчины изъяли пневматический пистолет, после чего был составлен административный протокол по ст.178 (распитие алкоголя в общественных местах) и ст. 173 (хулиганство) Криминального Кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, сегодня специальное подразделения Нацполиции Украины КОРД провело в Мариуполе мероприятия по отработке тактики освобождения заложников из школы.