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Накануне Пасхи в ОРДЛО захватили храм ПЦУ для Московского патриархата

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Накануне Пасхи в ОРДЛО захватили храм ПЦУ для Московского патриархата
16:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики "ДНР" захватили древний храм УПЦ КП в Кузнецово-Михайловке Донецкой области, намереваясь передать его Московскому патриархату.

Московский патриархат при поддержке так называемых властей террористической группировки «ДНР» захватил один из храмов Православной церкви Украины (ПЦУ) в Кузнецово-Михайловке, что в Донецкой области, сообщает пресс-служба Донецкой епархии.

Отмечается, что представители «правоохранительных органов» террористов «ДНР» надавили на главу и депутатов сельсовета Кузнецово-Михайловки в Тельмановском районе Донецкой области, отобрав древний у них древний храм.

Епархия в своем сообщении добавила что этот храм в девяностых был передан Донецкой епархии УПЦ КП, который практически был разрушен во времена коммунизма. Древняя святыня была восстановлена усилиями УПЦ КП, меценатам и патриарху Филарету в частности.

Утром 25 апреля представителям епархии было сообщено, что украинский храм будет передан представителям Московского патриархата. Донецкая епархия не берется прогнозировать, как сложится судьба храма в дальнейшем, в частности пока неизвестно, как оккупанты не допустят священника в храм в Пасхальные дни для совершения богослужений.

Отмечается, что есть опасность физической расправы с украинским духовенством на всей территории Тельмановского района.

Напомним, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

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Донецкая область, Донбасс, Храм, УПЦ КП, ДНР, Московский патриархат, ПЦУ.
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