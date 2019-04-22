Суд приостановил переименование УПЦ МП

Новости Украины: Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ (МП).

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название, сообщает пресс-служба суда в понедельник.

"Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация на данное время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и его выполнение может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

При этом, суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не предопределяет фактического решения спора, поскольку оно направлено "исключительно на сохранение существующего положения до завершения разбирательства дела по существу".

В Окружном админсуде столицы отмечают, что к участию в деле в качестве третьих лиц суд привлек 265 религиозных организаций.

Как сообщалось, 29 марта Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Киевской митрополии УПЦ (МП) к Минкультуры об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона "О свободе совести и религиозных организациях".

Напомним, глава ВР Андрей Парубий рассказал, когда должна изменить название УПЦ МП. 22 декабря Президент Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП. Ранее Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП). Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке, а если они не будет выполнять требования закона о переименовании, их деятельность может быть прекращена решением суда.

В УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.