СММ ОБСЕ потеряла уже третий за полгода беспилотник на линии разграничения

Новости Украины: На линии разграничения сбили еще один дрон Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) потеряла уже третий за полгода беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из-за обстрелов.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 22 апреля, обнародованном 25 апреля.

"И дальше фиксировались случаи ведения огня в направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ. В пяти случаях в направлении БПЛА СММ вели огонь из стрелкового оружия. В один БПЛА СММ малого радиуса действия попала пуля и ... 19 апреля в районе линии соприкосновения в Донецкой области был потерян БПЛА дальнего радиуса действия. За последние полгода это уже третий потерянный летательный аппарат такого типа", - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что почти ежедневно БПЛА СММ подвергались воздействию помех (по оценке, вследствие глушения).

Боевые действия на Донбассе из-за агрессии России идут с апреля 2014 года. Часть территории Донецкой и Луганской областей является временно оккупированными.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.