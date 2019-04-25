Кривонос о российских паспортах в ОРДЛО: Идет повторение ситуации, как в Абхазии

Новости Украины: В СНБО считают, что Кремль не решится присоединить к РФ оккупированные территории Донбасса.

В Совете национальной безопасности и обороны считают, что Кремль не решится присоединить оккупированные территории востока Украины к Российской Федерации.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Идет повторение ситуации, как в Абхазии, и это играет не в пользу нашей страны: это подрыв доверия тех людей, которые ожидают нашего возвращения, а с другой стороны, это попытка показать, что "у вас уже слишком мало шансов, вас уже не ждут", а в дальнейшем это может перерасти в референдум и, возможно, присоединение этих областей (к России - ред.)", - сказал Кривонос.

Вместе с тем он добавил, что не верит в сценарий с присоединением, поскольку, по его мнению, для России это станет чрезмерным экономическим бременем, учитывая количество нетрудоспособных жителей на оккупированных территориях. "Это больше, пожалуй, попытки влиять, а не осуществлять эти намерения", - считает Кривонос.

Также он добавил, что украинская сторона ожидает заседания Совбеза ООН. После реакции мирового сообщества будет проведено заседание СНБО по поводу решения Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях.