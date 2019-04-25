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Четверг, 25.04.2019
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Кривонос откажется возглавить Генштаб ВСУ или МОУ в случае предложения от Зеленского

Кривонос откажется возглавить Генштаб ВСУ или МОУ в случае предложения от Зеленского
19:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Замсекретаря СНБО не согласится возглавить Генштаб ВСУ или Минобороны если Зеленский обратится к нему с соответствующим предложением.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявляет, что не согласится возглавить Генеральный штаб Вооруженных сил Украины или Министерство обороны в случае поступления ему такого предложения от избранного президентом страны Владимира Зеленского.

"Не соглашусь", - сказал С.Кривонос в эфире "5 канала" в четверг вечером, отвечая на вопрос, согласится ли он возгласить Генштаб ВСУ или Минобороны, если В.Зеленский предложен ему данные должности.

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С.Кривонос добавил, что та должность, которую он сейчас занимает, имеет больше возможностей для принесения пользы государству.

"Я воин, и я согласился на предложение действующего президента из-за того, что кроме приведения в порядок предприятий украинского оборонного комплекса, есть еще вопросы развития территориальной обороны, военно-патриотического воспитания, которые я курирую, они более важные, чем просто работа в министерстве обороны или в Генштабе", - подчеркнул он.

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Минобороны, СНБО, ВСУ, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос.
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