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Мужчина погиб под колесами авто в собственном дворе

Мужчина погиб под колесами авто в собственном дворе
22:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция Кировоградской области расследует факт гибели жителя села Анновка под колесами собственного авто.

Житель села Анновка Кировоградской области погиб под колесами собственного автомобиля. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, трагедия произошла 21 апреля по улице Сентябрьской. Во дворе домовладения на хозяина наехал его же автомобиль.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, В Ольгополе Николаевской области на дороге столкнулись две фуры. Причиной аварии стала яма на дороге.

Напомним, на Житомирщине лось спровоцировал двойное ДТП, в результате которого погиб человек.

Полицейский Тростянецкого района Винницкой области во время выполнения служебных обязанностей получил серьезные травмы от односельчанина.

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ДТП, Автомобиль, Полиция, Кировоградская область, Смерть, Нацполиция.
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