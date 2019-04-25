Мужчина погиб под колесами авто в собственном дворе

Новости Украины: Полиция Кировоградской области расследует факт гибели жителя села Анновка под колесами собственного авто.

Житель села Анновка Кировоградской области погиб под колесами собственного автомобиля. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, трагедия произошла 21 апреля по улице Сентябрьской. Во дворе домовладения на хозяина наехал его же автомобиль.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Ведется следствие.

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