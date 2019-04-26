Админсуд Киева отказал в отмене решения о блокировке конкурса на главу таможни

Новости Украины: Решение окружного админсуда Киева о блокировке конкурса на должность главы таможни не было отклонено.

Окружной административный суд Киева отказался отменить решение о блокировке конкурса на должность главы Государственной таможенной службы, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Судья админсуда сегодня отказался отменить решение в обеспечении иска о запрете конкурса на главу таможни", – написала она в соцсети Facebook в четверг.

Таким образом, конкурс остается временно остановленным.

Напоминаем, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы (ГСТ).