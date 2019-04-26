На Донетчине начал работу десятый Центр безопасности граждан

Новости Украины: Десятый Центр безопасности граждан был открыт на Донетчине.

В Святогорской громаде Донецкой области открыли 10-й Центр безопасности граждан.

Об этом 25 апреля сообщили на официальном сайте Донецкой военно-гражданской областной администрации.

"Сегодня в Святогорской громаде Донецкой области начал работу новый Центр безопасности граждан. С 2016 года на Донетчине это уже десятый успешно реализованный проект", - говорится в сообщении.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что создание эффективной системы помощи населению сократит время прибытия экстренных служб к месту происшествия и введет новый уровень культуры безопасности общества в целом. Он также поблагодарил местную власть, которая в чрезвычайно сложных условиях военной агрессии уделяет огромное внимание этой составляющей безопасности.

Также сообщается, что в рамках мероприятия состоялось и награждение личного состава Донецкого гарнизона. Спасатели были отмечены государственными наградами, ведомственными наградами и наградами Министерства внутренних дел. В частности, среди тех, кому в этот день Чечеткин вручил ордена "За мужество" III степени, были и семьи спасателей, погибших в этом году при исполнении служебных обязанностей, - Олега Моргуна и Олега Бойцова. Ивану и Виктории - детям погибших спасателей - он вручил именные часы в память об их самоотверженных и героических отцах.