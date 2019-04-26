Скачать
Пятница, 26.04.2019
На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло
На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло
Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Теофимо Лопес назвал главное условия для боя с Ломаченко
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида
Приметы и обряды на 26 апреля – Заячьи именины, Фомаида

Лесные пожары из Беларуси перекинулись на Житомирщину

Смотрите фото (3)
Лесные пожары из Беларуси перекинулись на Житомирщину
09:42 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Житомирской области вспыхнул крупный лесной пожар, авиация уже сбросила на леса 40 тонн воды.

Вблизи села Борутино Овручского района Житомирской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади 15 га.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

"25 апреля вблизи села Борутино Овручского района на территории ДП “Овруцкое специализированное лесное хозяйство” возник пожар лесного массива на площади 15 га, который гасят 226 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по его полной ликвидации. В течение суток авиацией ГСЧС осуществила 5 сбросов (40 т) воды. Ситуация на месте пожара контролируется рабочей группой из представителей Главного управления ГСЧС области, органов власти, лесной охраны. "По состоянию на 7.00 26 апреля наблюдается горение на общей площади около 15 га", - уточнили в главке.

В ГСЧС предупреждают о высокой пожарной опасности

Как сообщалось, 24 апреля в Беларуси вблизи украинской границы вспыхнул крупный лесной пожар.

Уже выгорело 200 гектаров, и огонь быстро начал распространяться на Ровенщину. В частности огонь вспыхнул в Ровенском заповеднике, который является вторым по величине в Украине после Крымского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Пожар, Житомирская область, Авиация, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
03 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
04 Страны ЕС выступили с заявлением в ООН о паспортизации жителей ОРДЛО Россией
05 Команда Зеленского готовит законопроект по возвращению статьи за незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
В Германии не видят проблем с качеством российской нефти
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь