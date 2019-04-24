В ГСЧС предупреждают о высокой пожарной опасности

Новости Украины: ГСЧС Украины предупреждает о высокой пожарной опасности по всей территории Украины.

К концу недели, с 24 по 28 апреля, по всей территории Украины сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 24-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киеве 24-25 апреля высокая (4 класса) пожарная опасность. 26-28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области 24-25 апреля в южных и северных районах чрезвычайная (5 класса), на остальной территории области высокая (4 класса) пожарная опасность. 26-28 апреля по области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, за три месяца 2019 года на открытых территориях и в природных экосистемах Украины произошло более 10 тысяч пожаров.