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В Донецкой области водоснабжение возобновят с 1 мая

В Донецкой области водоснабжение возобновят с 1 мая
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Водоснабжение будет возобновлено с 1 мая благодаря подключению к электросетям предприятия "Вода Донбасса".

Водоснабжение по всей территории Донецкой области будет возобновлено с 1 мая благодаря подключению к электросетям предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой этот регион.

Об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. "Мы приняли решение о предоставлении лицензии КП "Вода Донбасса", которое, к сожалению, не выполнило финансовых обязательств за поставленную электроэнергию. Но с 1 мая Донецкая областная военно-гражданская администрация предоставит им предоплату и будет возобновлено водоснабжение на всей территории", - сказал Зубко.

Он также сообщил о проведении проверки на уровне области финансово-хозяйственной деятельности КП "Вода Донбасса".

"Мы сейчас проводим проверку на уровне области финансово-хозяйственной деятельности КП "Вода Донбасса", чтобы выяснить, почему предприятие, собирая средства, практически ни копейки не заплатило за электроэнергию и с другой стороны - посмотреть на ответственность руководителей, которые на сегодня не выполняют свои обязанности", - подчеркнул вице-премьер.

Присутствующий в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что предприятие "Вода Донбасса" в январе-марте этого года использовало электроэнергию на 285 миллионов гривень, при этом ничего не перечислило поставщику за предоставленные услуги.

"Вода Донбасса" в январе-марте использовала электроэнергию на 285 миллионов гривень, собирает предприятие 80 миллионов гривень ежемесячно. За три месяца за электроэнергию уплачено ноль гривен и ноль копеек. В таких условиях рынок работать не может", - заявил Насалик.

Как сообщалось, в начале апреля по требованию поставщика "последней надежды" госпредприятия "Укринтерэнерго" оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой Донецкую область. Для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям предприятие "Вода Донбасса" обязано заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, а также урегулировать вопрос погашения задолженности.

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31 марта 2019 года госпредприятие "Укринтерэнерго" завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте "Укринтерэнерго", таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди самых больших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП "Вода Донбасса" и КП "Лисичанскводоканал", снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

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Вода, Донецкая область, Водоснабжение, "Вода Донбасса".
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