Скачать
Пятница, 26.04.2019
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля
Глава МИД Литвы о возможности ужесточения санкций против РФ: Сложно, но возможно
Глава МИД Литвы о ужесточении санкций против РФ: Сложно, но возможно
Гран-при Баку. Первая практика не состоялась из-за канализационного люка (Видео)
Канализационный люк раздробил днище болида Формулы-1 (Видео)
"Моя большая гордость": Алена Шоптенко поздравила дедушку с 100-летием
"Моя большая гордость": Алена Шоптенко поздравила дедушку с 100-летием

Разыскиваемого более шести лет мужчину задержали на границе

Разыскиваемого более шести лет мужчину задержали на границе
17:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: При осуществлении контрольных мероприятий пограничники установили, что одного из пассажиров машины разыскивают правоохранительные органы Украины.

Сегодня, 26 апреля, пограничники Житомирского отряда в одном из пунктов пропуска задержали разыскиваемого более шести правоохранительными органами Украины мужчину, который с 2013 года скрывался за совершение преступных действий в сфере оборота наркотических средств. Об этом сообщает Северное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С территории Беларуси через пункт пропуска Выступовичи прибыл автомобиль украинской регистрации. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники установили, что одного из пассажиров машины разыскивают правоохранительные органы Украины. Пограничники немедленно задержали мужчину и проинформировали компетентные органы", - говорится в сообщении.

СБУ объявила в розыск подозреваемого генерала, начальника МВД

Пограничники установили, что задержанный является житель Хмельницкой 1978 года, который с 2013 года скрывается от правоохранительных органов за совершение преступных действий в сфере оборота наркотических средств. Сейчас мужчина в установленном порядке передано представителям Нацполиции.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госпогранслужба, Розыск, Правоохранительные органы, Пункт пропуска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
03 Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
04 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК официально объявила результаты выборов за границей
ЦИК официально объявила результаты выборов за границей
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение
Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь