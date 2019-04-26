Разыскиваемого более шести лет мужчину задержали на границе

Новости Украины: При осуществлении контрольных мероприятий пограничники установили, что одного из пассажиров машины разыскивают правоохранительные органы Украины.

Сегодня, 26 апреля, пограничники Житомирского отряда в одном из пунктов пропуска задержали разыскиваемого более шести правоохранительными органами Украины мужчину, который с 2013 года скрывался за совершение преступных действий в сфере оборота наркотических средств. Об этом сообщает Северное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С территории Беларуси через пункт пропуска Выступовичи прибыл автомобиль украинской регистрации. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники установили, что одного из пассажиров машины разыскивают правоохранительные органы Украины. Пограничники немедленно задержали мужчину и проинформировали компетентные органы", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что задержанный является житель Хмельницкой 1978 года, который с 2013 года скрывается от правоохранительных органов за совершение преступных действий в сфере оборота наркотических средств. Сейчас мужчина в установленном порядке передано представителям Нацполиции.