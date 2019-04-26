Новости Украины: На таможенном посту "Тернополь-центральный" в грузе картофеля продовольственного весом 20 тонн обнаружили возбудителя карантинной болезни - рак картофеля.

В Тернопольской области задержали груз с зараженным картофелем, который поступил из Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Так, 16 апреля в Тернопольской области государственные фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Тернополь-центральный" в грузе картофеля продовольственного весом 20 тонн обнаружили возбудителя карантинной болезни - рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival).

Зараженный груз поступил из Нидерландов. Его вернули.

Также для недопущения подобных случаев в Нидерланды пришлют нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.